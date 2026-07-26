Erste Schätzungen: Nayax veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nayax wird voraussichtlich am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,119 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,13 ILS erwirtschaftet worden.

Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 116,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 342,3 Millionen ILS im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,794 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,31 ILS je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 514,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 1,38 Milliarden ILS Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at