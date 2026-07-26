Nayax Aktie
WKN DE: A3C4XK / ISIN: IL0011751166
|
26.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nayax veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Nayax wird voraussichtlich am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,119 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,13 ILS erwirtschaftet worden.
Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 116,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 342,3 Millionen ILS im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,794 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,31 ILS je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 514,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 1,38 Milliarden ILS Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nayax Ltd Registered Shs Unitary
|
06:21
|Erste Schätzungen: Nayax veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Nayax gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
08.03.26
|Ausblick: Nayax gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.02.26