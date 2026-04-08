NBT BancorpShs Aktie
WKN: 923685 / ISIN: US6287781024
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NBT Bancor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
NBT Bancor präsentiert voraussichtlich am 23.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,975 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,770 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 185,3 Millionen USD – ein Minus von 8,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NBT Bancor 201,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,19 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,33 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 763,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 906,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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