Erste Schätzungen: NBT Bancor präsentiert Quartalsergebnisse

NBT Bancor gibt voraussichtlich am 27.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass NBT Bancor im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,440 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 188,8 Millionen USD – ein Minus von 15,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NBT Bancor 224,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,18 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 762,1 Millionen USD, gegenüber 906,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at