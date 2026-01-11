Erste Schätzungen: NBT Bancor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NBT Bancor wird voraussichtlich am 26.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,984 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll NBT Bancor nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 183,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 8,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 200,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,70 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,97 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 694,1 Millionen USD, gegenüber 788,4 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at