NCAB Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DBA2 / ISIN: SE0017160773
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NCAB Group Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NCAB Group Registered wird voraussichtlich am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,377 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 34,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,280 SEK erwirtschaftet wurden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,03 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 7,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 958,3 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,72 SEK je Aktie, gegenüber 1,10 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 4,25 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 3,74 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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