NCAB Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DBA2 / ISIN: SE0017160773
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07.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NCAB Group Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
NCAB Group Registered wird voraussichtlich am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,400 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 SEK erwirtschaftet worden.
NCAB Group Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,10 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 934,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,05 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,10 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,59 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,74 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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