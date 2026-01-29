Erste Schätzungen: NCAB Group Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NCAB Group Registered wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,275 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NCAB Group Registered ein EPS von 0,220 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 9,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 912,7 Millionen SEK gegenüber 830,3 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,18 SEK, gegenüber 1,36 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 3,75 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,61 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at