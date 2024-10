Erste Schätzungen: NCAB Group Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NCAB Group Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.11.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2024 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,437 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,590 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 8,00 Prozent auf 925,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte NCAB Group Registered noch 1,01 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,76 SEK, gegenüber 2,16 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 3,77 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,09 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at