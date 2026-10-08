Erste Schätzungen: NCAB Group Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NCAB Group Registered wird voraussichtlich am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,592 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,330 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 35,42 Prozent auf 1,29 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 949,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,17 SEK, gegenüber 1,10 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 4,81 Milliarden SEK im Vergleich zu 3,74 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at