Erste Schätzungen: NCC (A) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NCC (A) stellt voraussichtlich am 14.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,50 SEK. Im Vorjahresquartal waren 4,78 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 14,40 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,54 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 16,20 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,45 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 55,34 Milliarden SEK, gegenüber 55,72 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at