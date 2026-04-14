Erste Schätzungen: NCC (A) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NCC (A) wird voraussichtlich am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,850 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,390 SEK je Aktie erzielt worden.

NCC (A) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,94 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,08 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,21 SEK aus. Im Vorjahr waren 1,45 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 58,22 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 55,72 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at