Erste Schätzungen: NCC (A) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

NCC (A) wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5,28 SEK. Dies würde einer Verringerung von 28,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem NCC (A) 7,37 SEK je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 16,74 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 17,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NCC (A) einen Umsatz von 20,32 Milliarden SEK eingefahren.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,97 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 16,08 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 56,65 Milliarden SEK, gegenüber 61,61 Milliarden SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at