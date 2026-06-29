Erste Schätzungen: NCC (B, FRIA) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NCC (B, FRIA) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 14.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,50 SEK. Im Vorjahresquartal waren 4,78 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 14,40 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 14,54 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 16,20 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,45 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 55,34 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 55,72 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at