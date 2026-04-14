Erste Schätzungen: NCC (B, FRIA) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NCC (B, FRIA) lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass NCC (B, FRIA) im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,850 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,390 SEK je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll NCC (B, FRIA) mit einem Umsatz von insgesamt 10,94 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,08 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 1,20 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 17,21 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,45 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 58,22 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 55,72 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at