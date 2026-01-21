NCC AB Aktie
WKN: 880767 / ISIN: SE0000117970
|
21.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: NCC (B, FRIA) präsentiert Quartalsergebnisse
NCC (B, FRIA) wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 5,28 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 7,37 SEK je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 16,74 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 17,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NCC (B, FRIA) einen Umsatz von 20,32 Milliarden SEK eingefahren.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,97 SEK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 16,08 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 56,65 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 61,61 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
