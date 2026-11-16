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WKN DE: A3DC14 / ISIN: US63947X1019

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16.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: nCino legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

nCino wird voraussichtlich am 01.12.2026 die Bilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass nCino im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,331 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,060 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 6,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 162,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 152,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,32 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 646,1 Millionen USD, gegenüber 594,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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