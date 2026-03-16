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nCino Aktie

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WKN DE: A3DC14 / ISIN: US63947X1019

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16.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: nCino präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

nCino wird voraussichtlich am 31.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,215 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte nCino -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 15 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,60 Prozent auf 147,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte nCino noch 141,4 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,905 USD je Aktie, gegenüber -0,330 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 593,0 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 540,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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