Erste Schätzungen: NCR ATMCo LLC Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NCR ATMCo LLC Registered wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,975 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NCR ATMCo LLC Registered ein EPS von 0,600 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,10 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,13 Milliarden USD aus.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,20 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,53 Milliarden USD, gegenüber 4,35 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at