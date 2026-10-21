Erste Schätzungen: NCR ATMCo LLC Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NCR ATMCo LLC Registered wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,19 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NCR ATMCo LLC Registered noch 0,340 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 1,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,14 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,80 USD, gegenüber 2,14 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 4,47 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,35 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at