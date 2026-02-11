Erste Schätzungen: NCR legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NCR wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,289 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,24 Prozent auf 690,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte NCR noch 682,0 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,879 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,52 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 2,66 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,83 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at