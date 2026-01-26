Erste Schätzungen: NCsoft legt Quartalsergebnis vor

NCsoft wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2556,57 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NCsoft -329,000 KRW je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten ein Plus von 3,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 424,20 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren noch 409,41 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15198,71 KRW aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 4728,00 KRW je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 26 Analysten im Durchschnitt 1.530,59 Milliarden KRW, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1.578,12 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at