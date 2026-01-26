NCsoft Aktie

NCsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 626807 / ISIN: KR7036570000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NCsoft legt Quartalsergebnis vor

NCsoft wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2556,57 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NCsoft -329,000 KRW je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten ein Plus von 3,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 424,20 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren noch 409,41 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15198,71 KRW aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 4728,00 KRW je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 26 Analysten im Durchschnitt 1.530,59 Milliarden KRW, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1.578,12 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NCsoft Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu NCsoft Corp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NCsoft Corp 227 000,00 -0,66% NCsoft Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen