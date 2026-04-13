Erste Schätzungen: NEC legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NEC wird voraussichtlich am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 89,91 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NEC noch ein Gewinn pro Aktie von 77,80 JPY in den Büchern gestanden.

NEC soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.156,98 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.101,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 187,17 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 131,50 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 3.581,64 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3.423,43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at