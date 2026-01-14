NEC Aktie

WKN: 853675 / ISIN: JP3733000008

14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: NEC vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

NEC lässt sich voraussichtlich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NEC die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 49,15 JPY aus. Im letzten Jahr hatte NEC einen Gewinn von 43,60 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 850,08 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 835,13 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 185,87 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 131,50 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 3.556,53 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 3.423,43 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

