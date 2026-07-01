Erste Schätzungen: Nederman präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nederman lädt voraussichtlich am 16.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,51 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,97 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Nederman mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 8,83 Prozent verringert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,23 SEK, gegenüber 7,80 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 5,43 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,78 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at