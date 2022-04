Erste Schätzungen: Neinor Homes legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Neinor Homes wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 09.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,320 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 146,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,130 EUR erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 116,29 Prozent auf 222,1 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 102,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,28 EUR im Vergleich zu 1,27 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 845,8 Millionen EUR, gegenüber 884,0 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at