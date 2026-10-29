Nektar Therapeutics Registered Shs Aktie

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WKN DE: A419UB / ISIN: US6402683063

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29.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nektar Therapeutics Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nektar Therapeutics Registered wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,069 USD gegenüber -1,870 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Nektar Therapeutics Registered mit einem Umsatz von insgesamt 10,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,89 Prozent verringert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -8,084 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -9,730 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 41,8 Millionen USD, gegenüber 55,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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