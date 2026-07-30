Nektar Therapeutics Registered Shs Aktie
WKN DE: A419UB / ISIN: US6402683063
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30.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nektar Therapeutics Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Nektar Therapeutics Registered wird voraussichtlich am 13.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,971 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,71 Prozent auf 10,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -8,950 USD je Aktie, gegenüber -9,730 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 41,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 55,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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