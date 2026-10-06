Prognosen der Analysten 06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: NEL ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: NEL ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NEL ASA gewährt einen Blick in die Bücher – die Analysten-Prognosen.

NEL ASA wird voraussichtlich am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,075 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,050 NOK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 33,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 201,5 Millionen NOK gegenüber 303,4 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,311 NOK, gegenüber -0,700 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 741,4 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 963,1 Millionen NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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