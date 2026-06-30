NEL ASA Aktie
WKN: A0B733 / ISIN: NO0010081235
|Expertenmeinungen
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30.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NEL ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
NEL ASA veröffentlicht voraussichtlich am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,053 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA noch -0,070 NOK je Aktie verloren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 10,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 191,8 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 173,9 Millionen NOK umgesetzt.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,239 NOK je Aktie, gegenüber -0,700 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 805,4 Millionen NOK fest. Im Vorjahr waren noch 963,1 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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