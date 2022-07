Erste Schätzungen: Nelnet legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nelnet wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 08.08.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,20 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 0,60 Prozent auf 301,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 303,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 7,16 USD, gegenüber 8,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,40 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,32 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at