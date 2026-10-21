Erste Schätzungen: Nelnet öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nelnet wird voraussichtlich am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1,83 USD aus. Im letzten Jahr hatte Nelnet einen Gewinn von 2,88 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 23,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 427,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 555,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 7,42 USD, gegenüber 11,58 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,67 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,26 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at