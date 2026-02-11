Erste Schätzungen: Nelnet veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nelnet lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 1,63 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nelnet noch ein Gewinn pro Aktie von 1,70 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 27,54 Prozent auf 382,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Nelnet noch 527,6 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 6,94 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 4,93 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 1,50 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

