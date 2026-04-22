Erste Schätzungen: Nelnet zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nelnet öffnet voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 2,66 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,22 USD erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 16,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 528,6 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 443,8 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 9,20 USD, gegenüber 11,58 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,26 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at