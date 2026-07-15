Nemetschek Aktie

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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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Ausblick 15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nemetschek SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: Nemetschek SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mit Spannung warten die Anleger auf die Bilanz von Nemetschek SE.

Nemetschek SE äußert sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,531 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,450 EUR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 326,5 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 12,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 290,0 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,33 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,88 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 1,36 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 1,19 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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