Erste Schätzungen: Nemetschek SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Diese Bilanzzahlen stellen Experten für Nemetschek SE in Aussicht.

Nemetschek SE gibt voraussichtlich am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,508 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,390 EUR je Aktie erzielt worden.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 313,3 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 282,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,34 EUR, gegenüber 1,88 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 1,35 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,19 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at