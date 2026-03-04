Nemetschek Aktie

Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Quartalszahlen in Sicht 04.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Nemetschek SE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Nemetschek SE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die anstehende Nemetschek SE-Bilanz.

Nemetschek SE wird voraussichtlich am 19.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,553 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 22,89 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,450 EUR je Aktie erzielt worden waren.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,56 Prozent auf 321,6 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 290,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,89 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,52 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 18 Analysten auf durchschnittlich 1,19 Milliarden EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 995,6 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nemetschek SE

mehr Nachrichten