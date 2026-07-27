Neo Performance Materials Aktie
WKN DE: A2H9KJ / ISIN: CA64046G1063
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27.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Neo Performance Materials gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Neo Performance Materials wird voraussichtlich am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,495 USD gegenüber 0,190 CAD im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 169,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 158,8 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,58 USD, gegenüber -0,340 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 660,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 669,0 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Neo Performance Materials Inc Registered Shs
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06:21
|Erste Schätzungen: Neo Performance Materials gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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18.03.26
|Ausblick: Neo Performance Materials stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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