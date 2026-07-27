Erste Schätzungen: Neo Performance Materials gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Neo Performance Materials wird voraussichtlich am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,495 USD gegenüber 0,190 CAD im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 169,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 158,8 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,58 USD, gegenüber -0,340 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 660,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 669,0 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at