Erste Schätzungen: Neogen präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Neogen lässt sich voraussichtlich am 08.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Neogen die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,055 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,100 USD je Aktie vermeldet.

Neogen soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 207,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 10,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 231,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,240 USD aus. Im Vorjahr waren -5,030 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 823,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 894,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at