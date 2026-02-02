Erste Schätzungen: Neogenomics gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Neogenomics wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,038 USD je Aktie gegenüber -0,120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Neogenomics nach den Prognosen von 14 Analysten 188,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 172,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,093 USD im Vergleich zu -0,620 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 725,5 Millionen USD, gegenüber 660,6 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at