Erste Schätzungen: Neogenomics legt Quartalsergebnis vor

Neogenomics äußert sich voraussichtlich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,006 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Neogenomics -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Neogenomics in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,82 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 184,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 168,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,172 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,840 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 796,7 Millionen USD, gegenüber 727,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at