Erste Schätzungen: Neogenomics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Neogenomics lädt voraussichtlich am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,034 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Neogenomics noch -0,350 USD je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 197,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Neogenomics einen Umsatz von 181,3 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,180 USD, gegenüber -0,840 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 800,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 727,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at