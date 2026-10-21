Erste Schätzungen: NerdWallet A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NerdWallet A veröffentlicht voraussichtlich am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass NerdWallet A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,344 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,340 USD je Aktie gewesen.

NerdWallet A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 251,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 215,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,883 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,640 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 913,3 Millionen USD, gegenüber 836,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at