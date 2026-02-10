Erste Schätzungen: NerdWallet A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NerdWallet A wird voraussichtlich am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,175 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll NerdWallet A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 211,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 183,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,96 Prozent gesteigert.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,627 USD, gegenüber 0,390 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 823,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 687,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

