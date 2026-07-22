Erste Schätzungen: NerdWallet A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NerdWallet A stellt voraussichtlich am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,093 USD aus. Im letzten Jahr hatte NerdWallet A einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie eingefahren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 195,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 186,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,910 USD, gegenüber 0,640 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 883,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 836,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at