NerdWalle a Aktie
WKN DE: A3C6XW / ISIN: US64082B1026
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NerdWallet A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
NerdWallet A stellt voraussichtlich am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,093 USD aus. Im letzten Jahr hatte NerdWallet A einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie eingefahren.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 195,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 186,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,910 USD, gegenüber 0,640 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 883,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 836,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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