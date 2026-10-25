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WKN DE: A42J3C / ISIN: US64081V2088

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25.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nerdy A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Nerdy A wird voraussichtlich am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,500 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 9,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 33,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 37,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,700 USD, wohingegen im Vorjahr noch -4,950 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 171,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 179,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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