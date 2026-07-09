Erste Schätzungen: Neste informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Neste veröffentlicht voraussichtlich am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass Neste im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,550 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,030 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Neste 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,22 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 41,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Neste 5,11 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD, gegenüber 0,110 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 24,87 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,37 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at