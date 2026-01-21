Erste Schätzungen: Neste legt Quartalsergebnis vor

Neste wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,145 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Neste ein EPS von -0,100 USD je Aktie vermeldet.

Neste soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,50 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

19 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,297 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 22,23 Milliarden USD, gegenüber 22,30 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at