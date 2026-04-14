Erste Schätzungen: Neste mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Neste wird sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,501 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Neste noch -0,050 EUR je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll Neste 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,94 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Neste 5,02 Milliarden EUR umsetzen können.

Insgesamt erwarten 21 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie, gegenüber 0,190 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 20,49 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 18,94 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at