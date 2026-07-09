Erste Schätzungen: Neste mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Neste stellt voraussichtlich am 24.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,950 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Neste noch -0,050 EUR je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 38,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,24 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,51 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,72 EUR, gegenüber 0,190 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 21,55 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,94 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at