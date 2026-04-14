Neste Corporation Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2 Sh Aktie

Neste Corporation Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14W0Z / ISIN: US64104Y1064

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Neste öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Neste wird voraussichtlich am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,294 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 8,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,73 Milliarden USD gegenüber 5,28 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,110 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,73 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 21,37 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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